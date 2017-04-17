Sadece ergenlerde değil, her yaşta herkeste çıkan sivilceler can sıkıyor. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin akne oluşumunu hızlandırdığını söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, "Cildin doğru temizlenmemesi ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörler akneye neden oluyor.



Akne sorunundan kurtulmak için Omega-3 ve Omega-6 oranı yüksek bir beslenme alışkanlığı benimsenmeli" diyor. Aşırı süt tüketiminin de bazı hormonları etkileyerek yağ bezelerinde ve yağ üretiminde artışa neden olduğunu anlatan Dr. Akın, şöyle devam ediyor: "Ayrıca sütün içeriğindeki yüksek iyot düzeyi de akneyi alevlendirebilir.







kaynak:sabah