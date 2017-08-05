MÜTHİŞ KEŞİF! 'KUTUP PRENSESİ' 900 YIL SONRA BULUNDU
Bilim insanları, Kutup dairesine yakın bir bölgede, yaklaşık 900 yıl önce mumyalanmış bir kadına ait kalıntılara ulaştı. 12'inci yüzyılda avcılıkla uğraşan bir medeniyetin üyesi olduğu aktarılan kadının, mumyalama yöntemi sayesinde saçlarının ve kirpiklerinin hâlâ sağlam bir şekilde durduğu görülüyor.
AVCILIKLA UĞRAŞAN MEDENİYETİN ÜYESİ
The Siberian Times gazetesinin haberinfe, kadın mumyası Rusya'nın Salekhard bögesinde araştırma yapan bilim insanları tarafından bulundu.
Kadının, avcılık ve balıkçılık yaşamını sürdüren ve Pers medeniyetiyle bağlantısı bulunan bir gruba üye olduğu belirtildi. Daha önce kazı yapılan ve çok sayıda erkeğe ait kalıntıların bulunduğu bölgede bir kadına ait mumyanın keşfinin ilginç bir durum olarak değerlendirildiği aktarılıyor.SAÇLARI, DİŞLERİ VE KİRPİKLERİ BOZULMAMIŞ
Bulunan kişinin, onlarca kalıntı arasındaki tek kadın olması, bunun o bölgede yaşana üst düzey bir kadın olduğuna işaret edebileceği ifade edildi. Kadının saçlarının, dişlerinin ve kirpiklerinin bozulmadan kalmasına karşın vüdudunun önemli oranda bozulduğu ifade edildi.
Rus arkeolog Alexander Gusev, bulunun kişinin bir kadın olmasının araştırmaları için çok önemli bir bulgu olduğunu ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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