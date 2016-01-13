MÜTHİŞ İDDİA! EMMANUEL EMENİKE VE RYAN BABEL...
Al Ain Kulübü, sezon başında kadrosuna kattığı Fenerbahçe'nin golcüsü Emmanuel Emenike ile yollarını ayırdı. Babel'i de gönderen Birleşik Arap Emirlikleri kulübünde bir yönetici müthiş bir iddiada bulunarak Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe'ye gideceğini belirtti.
Hürriyet'in haberine göre; resmi siteden Nijeryalı golcünün kadrodaki ismini de silen Al Ain Kulübü, Danilo Asprilla ve Douglas'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, ayrıca bu iki transferin Emenike'nin yerine gerçekleştirildiği açıkça belirtildi. Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Mohammed Obeid Hamdoun, sadece Emenike'yle ilgili değil Ryan Babel hakkında da şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.
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