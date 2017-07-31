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Müthiş detay! TFF, Beşiktaş'a sormadan Güneş'i Milli Takım'a alabilir

MÜTHİŞ DETAY! TFF, BEŞİKTAŞ'A SORMADAN GÜNEŞ'İ MİLLİ TAKIM'A ALABİLİR

TFF'nin, Beşiktaş ile görüşmeden ve takımdan hiçbir onay almadan, teknik direktör Şenol Güneş'i, Milli Takım'ın başına getirme yetkisi bulunuyor.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : Müthiş Detay! Tff, Beşiktaş'a Sormadan Güneş'i Milli Takım'a Alabilir(7/10)3

Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasının ardından gözler bir anda Şenol Güneş'e çevrildi. Şenol Güneş'i öncelikli olarak 4 maçlık göreve getirmeye planlayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Beşiktaş ile hiç görüşmeden ve siyah-beyazlı kulübün hiçbir onayını" almadan Şenol Güneş'i A Milli Takım'ın başına getirmesi yetkisi bulunuyor.

İSTEDİĞİ ANDA ŞENOL GÜNEŞ'İ GETİREBİLİRLER

Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknik adamların statüsü ve çalışma talimatının ilgili "Milli Takımlar için görevlendirme" başlıklı 14. maddesine göre futbol federasyonu görev yapan istediği teknik adamı her iki takımı da çalıştırma şartıyla göreve getirebileceğini yatıyor.

İlgili maddede şu ifadeler yer alıyor; "TFF acil ve gerekli gördüğü halleder yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydıyla Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir"

Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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