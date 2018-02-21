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müteahhit, satışa çıkardığı dairede çekiçle katledildi!

MÜTEAHHİT, SATIŞA ÇIKARDIĞI DAİREDE ÇEKİÇLE KATLEDİLDİ!

Beyoğlu'nda, dairesini satmak için evden çıkan müteahhit, yeni yaptığı dairede kafasına çekiçle vurulmuş halde ölü bulundu.

Tarih : 21 Şubat 2018, 09:50
Puan Ver : Müteahhit, Satışa Çıkardığı Dairede Çekiçle Katledildi!(10/10)8


Beyoğlu'nda, Cafer Çelik adlı müteahhit, satışa çıkardığı dairede kafasına çekiçle vurularak öldürüldü. Cesedi oğlu tarafından bulunan müteahhitin, daireye, bir müşteriyle buluşmak için gittiği öğrenildi.



MÜTEAHHİT DAİREYİ SATMAK İÇİN EVDEN ÇIKIP, DÖNMEDİ



Oğullarıyla birlikte müteahhitlik yapan Cafer Çelik, satılığa çıkardığı daireyi almak isteyen bir müşteriyle buluşmak için dün sabah saatlerinde evden çıktı. Aile sakinleri, en son saat 11.00 sıralarında görüştükleri Cafer Çelik'i birkaç kez telefonla aramalarına rağmen cevap alamayınca aramaya çıktı.



OĞLU, BABASINI ARAMAYA GİTTİ



Müteahhitin oğlu Ramazan Çelik, akşam saatlerinde, satılığa çıkarılan dairenin bulunduğu sokak girişinde babasının otomobilini gördü. Binaya giren Ramazan Çelik, en üst kattaki dairenin kapısının kapalı olduğunu görerek zile bastı. Çelik, kapıyı açan olmayınca, bu kez babasını cep telefonundan aradı.



DAİREYE GİREN OĞUL, BABASININ CESEDİNİ GÖRDÜ



Babasının telefonunun daire içinde çaldığını anlayan Ramazan Çelik, tüm zorlamalarına rağmen kapıyı açamadı. Komşulardan yardım isteyen Ramazan Çelik, çatı katına çıkarak buradan daireye girdi.



Dairenin içinde babasını arayan oğlu, Cafer Çelik'in kanlar içinde yerde yatan cesediyle karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren Ramazan Çelik, bina sakinleri ve mahalleli tarafından teskin edildi.



KAFASINA ÇELİKLE VURUP ÖLDÜRMÜŞLER



Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, müteahhit Cafer Çelik'in, cesedinin yanında bulunan çekiçle kafasına vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İncelemelerin ardından, Çelik'in cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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