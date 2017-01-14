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musul'un güneydoğusu deaş'tan temizlendi

MUSUL'UN GÜNEYDOĞUSU DEAŞ'TAN TEMİZLENDİ

Irak ordusunun, Musul'un güneydoğusundaki tüm yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığı belirtildi

Tarih : 14 Ocak 2017, 13:27
Puan Ver : Musul'un Güneydoğusu Deaş'tan Temizlendi(9/10)7


Irak güçlerinin Musul'un güneydoğusundaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi.



Irak devlet televizyonunun haberinde açıklamasına yer verilen Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, "Federal Polis Güçleri, koalisyon güçleri ve Irak uçaklarının hava desteğiyle Musul'un tüm güneydoğu bölgelerinde DEAŞ'a karşı kontrol sağlandı." dedi.



Musul'un güneydoğusu, Filistin, Somar, Domiz, Vahde, Misak, Selam, Yarımca ve Doğu Yarımca semtlerinden oluşuyor.



 



kaynak:habertürk








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