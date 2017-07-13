MUSUL'U KAYBEDEN DAEŞ, TELAFER'İ 'BAĞIMSIZ DEVLET' İLAN ETTİ
DAEŞ militanları, Ninova bölgesinde yer alan Telafer kasabasını 'halifelikten bağımsız bir devlet' ilan ettiğini duyurdu.
Irak'tan yayın yapan El Sumaria televizyonunun haberine göre, Telafer'deki DAEŞ liderlerinin, kasabayı 'bağımsız bir devlet' ilan etmeleri sonrası emirlerine uymayanları katı bir biçimde cezalandırmakla tehdit ettiğini söyledi.
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Kaynakların anlattığına göre, Telafer şu anda Arap ve yabancıların elinde, yerel idarecilerinse kasabanın yönetiminde hiçbir rolü bulunmuyor.
Musul'un 50 kilometre batısında yer alan Telafer, DAEŞ militanları tarafından 2014'te ele geçirilmişti.
Irak güçleri, kasabayı militanların elinden geri almaya çalışıyor.
Kaynak: haberinburada
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