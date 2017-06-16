MUSUL'U DEAŞ'TAN KURTARMA OPERAYONUNDA SON DURUM
Irak güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'da elinde bulundurduğu son bölgelerden Şifa semtinin yüzde 30'unu ele geçirdiği bildirildi.
Irak Federal Polis Şefi Raid Cevdet, yaptığı yazılı açıklamada, "Güçlerimiz, Musul'un batısındaki terör gruplarına karşı çetin mücadele veriyor. Bu güçler, eski Musul bölgesinin kuzeyindeki Şifa semtinin yüzde 30'unu ele geçirmeyi başardı." ifadelerini kullandı.
DEAŞ'ın Musul'daki "son kalesi" olarak nitelenen bölgede militanların ara sokak ve mayınlı binalarda saklanarak taarruzda bulunduğunu belirten Cevdet, Irak güçlerinin örgüt mevzilerine ağır silah ve füzelerle saldırılar düzenlediğini ve keşif uçuşlarını yoğunlaştırdığını aktardı.
kaynak:ahaber
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