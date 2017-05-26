MUSUL'U DEAŞ'TAN KURTARMA OPERASYONU
Irak güçleri Musul'un batı yakasını terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarmak için kapsamlı operasyona hazırlanırken sivillerin güvenli bölgelere kaçışı devam ediyor.
Irak güçleri Musul'un batı yakasını terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarmak için kapsamlı operasyona hazırlanırken sivillerin güvenli bölgelere kaçışı devam ediyor.
Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Cabar Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geceden sabah saatlerine kadar onlarca sivilin DEAŞ'ın kontrolündeki Eski Şehir bölgesinden kaçarak güvenli alanlara sığındığını söyledi.
Ordu güçlerinin, Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan tamamen temizlenmesi için kapsamlı operasyona hazırlandığını belirten Hasan, terör örgütünün elinde tuttuğu bölgelerde mahsur kalan sivillerin zarar görmeden evlerini terk edebilmeleri için birkaç güvenli çıkış yolu oluşturulduğu bilgisini verdi.
kaynak:haberler
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