Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu
Dolar 3.55 Seviyesinde İşlem Görüyor
Bursa'da Kuduz Alarmı! Karantinaya Alındı
2 Milyon Kişiye İş Müjdesi!
Canan Karatay'dan Ramazan'a Özel Öneriler
Cumhurbaşkanı'ndan Beklenen Onay
Deaş'ın Üç Askeri Lideri Öldürüldü!
İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe Maçı Kafilesi
Fetö, Chp'ye Bağış Yapmış!
Başkent Şehidini Uğurladı
Tmsf'ye Devredilen Şirket Sayısı Bine Dayandı
Oruç Tutmanın Faydaları Nelerdir?
İlk Teravih Ve Ardından İlk Sahur Bugün
Tunceli'de 1 Pkk'lı Öldürüldü
13 İlde Flaş Fetö Operasyonu
Hindistan Cevizi Tüketin Yaza Enerjik Girin!
Yapı Kredi'den Çok Önemli Uyarı
Şırnak'ta Pkk'ya Karşı Operasyonlar Sürüyor
Maliye'den Google'a Ağır Ceza
Chp'den Yargıtay'a Ak Parti Kongresi İtirazı

musul'u deaş'tan kurtarma operasyonu

MUSUL'U DEAŞ'TAN KURTARMA OPERASYONU

Irak güçleri Musul'un batı yakasını terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarmak için kapsamlı operasyona hazırlanırken sivillerin güvenli bölgelere kaçışı devam ediyor.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 16:19
Puan Ver : Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu(8/10)9


Irak güçleri Musul'un batı yakasını terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarmak için kapsamlı operasyona hazırlanırken sivillerin güvenli bölgelere kaçışı devam ediyor.



Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Cabar Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geceden sabah saatlerine kadar onlarca sivilin DEAŞ'ın kontrolündeki Eski Şehir bölgesinden kaçarak güvenli alanlara sığındığını söyledi.



Ordu güçlerinin, Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan tamamen temizlenmesi için kapsamlı operasyona hazırlandığını belirten Hasan, terör örgütünün elinde tuttuğu bölgelerde mahsur kalan sivillerin zarar görmeden evlerini terk edebilmeleri için birkaç güvenli çıkış yolu oluşturulduğu bilgisini verdi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Musul  U  Deaş  Tan  Kurtarma  Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER