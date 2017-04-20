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musul'u deaş'tan kurtarma operasyonu

MUSUL'U DEAŞ'TAN KURTARMA OPERASYONU

Irak ordusunun Musul'da bir mahalleyi daha terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı bildirildi.

Tarih : 20 Nisan 2017, 13:34
Puan Ver : Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu(8/10)10


Irak ordusunun Musul'da bir mahalleyi daha terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı bildirildi.



Musul Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah yaptığı yazılı açıklamada, Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Es-Sevra Mahallesi'nde kontrolü sağladığını ve bölgedeki binalara Irak bayrağının asıldığını belirtti.



Irak Hava Kuvvetlerinden Yarbay Ziyad Tarık el-Babili ise AA muhabirine, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Er-Rifai Mahallesi'nde DEAŞ'lıların bulunduğu bir binayı hedef aldığını aktardı. Baili, hava saldırısında 17 militanın öldürüldüğünü, 9'unun yaralandığını ifade etti.



 



kaynak:haberler








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