

Irak ordusunun Musul'da bir mahalleyi daha terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı bildirildi.







Musul Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah yaptığı yazılı açıklamada, Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Es-Sevra Mahallesi'nde kontrolü sağladığını ve bölgedeki binalara Irak bayrağının asıldığını belirtti.







Irak Hava Kuvvetlerinden Yarbay Ziyad Tarık el-Babili ise AA muhabirine, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Er-Rifai Mahallesi'nde DEAŞ'lıların bulunduğu bir binayı hedef aldığını aktardı. Baili, hava saldırısında 17 militanın öldürüldüğünü, 9'unun yaralandığını ifade etti.







kaynak:haberler