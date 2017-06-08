Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

musul'dan dehşete düşüren görüntüler geldi!

MUSUL'DAN DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER GELDİ!

Musul'un güneyinde bir tarlaya atılmış halde 15 erkek cesedi bulundu...

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:55
Puan Ver : Musul'dan Dehşete Düşüren Görüntüler Geldi!(5/10)5


Musul'un güneyinde bir tarlaya atılmış halde 15 erkek cesedi bulundu... Cesetlerinin gözleri ve elleri bağlanmış. İnsan hakları uzmanları cesetlerin DEAŞ'lılara ait olduğunu ve Irak güçlerince infaz edilmiş olabileceğini iddia ediyor... BM ise 231 sivilin DEAŞ tarafından katledildiğini açıkladı...



Musul'un güneyinde bir tarlaya atılmış halde 15 erkek cesedi bulundu... Cesetlerinin gözleri ve elleri bağlanmış. İnsan hakları uzmanları cesetlerin DEAŞ'lılara ait olduğunu ve Irak güçlerince infaz edilmiş olabileceğini iddia ediyor... BM ise 231 sivilin DEAŞ tarafından katledildiğini açıkladı...



ELLERİ VE GÖZLERİ BAĞLI



Terör örgütü DEAŞ'a karşı amansız bir savaş verilen Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'dan, dehşete düşüren fotoğraflar geldi.



Uluslararası ajanslar araçların seyrek geçtiği bir tarlada elleri ve gözleri bağlı 15 erkeğe ait cesedin bulunduğunu bildirdi...



Tarlaya rastgele bırakılan cesetlerin çevresinde ise çok sayıda mermi kovanı bulunduğu da kaydedildi...



 



kaynak:superhaber








Etiketler: Musul  Dan  Dehşete  Düşüren  Görüntüler  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER