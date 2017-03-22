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musul'da insani felaket uyarısı

MUSUL'DA İNSANİ FELAKET UYARISI

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk eden siviller ilaç, gıda ve su bulmakta büyük zorluk çekerken, acilen harekete geçilmemesi halinde bölgede insani felaket yaşanabileceği belirtiliyor.

Tarih : 22 Mart 2017, 16:30
Puan Ver : Musul'da İnsani Felaket Uyarısı(9/10)11


 Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk eden siviller ilaç, gıda ve su bulmakta büyük zorluk çekerken, acilen harekete geçilmemesi halinde bölgede insani felaket yaşanabileceği belirtiliyor.



Musul'un batı yakasındaki çatışmalardan kaçan sivillerin güneydeki sığınmacı kamplarına ulaşmak için kullandığı güzergah üzerinde bulunan El-Buseyf bölgesinde içler acısı bir tablo söz konusu.



Yüzleri korkudan sararmış, giysileri yırtık, ayakları çıplak Musullu göçmenler, yanlarına alabildikleri kadar gıda ve suyla kilometrelerce yol yürüdükten sonra buraya ulaşıyor.



Açlıktan zayıf düşen göçmenlerin çoğu hastalıkla da mücadele ediyor. Ancak burada ne onları iyileştirecek ilaç ne de karınlarını doyurmaya yetecek kadar gıda var.



 



kaynak:haberler








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