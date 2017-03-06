

Musul'un batısını IŞİD teröristlerinden temizlemek için başlatılan operasyonda son dakika gelişmesi var.







Güneyden kuzeye doğru eski şehir merkezine doğru ilerleyen birlikler, Dicle Nehri üstündeki ikinci köprüyü de geri aldı.







Bu Sabah el değiştiren Hürriyet Köprüsü, doğudaki Maliye ve Nebi Yunus mahallelerini batıdaki Devase ve çevre caddelere bağlıyor. Irak askerleri, Dicle üstündeki Dördüncü Köprü'yü önceki hafta almıştı.







Eski şehir merkezindeki hükümet binalarına artık son birkaç yüz metre kaldı.







kaynak:milliyet