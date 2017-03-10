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musul'da iki mahalle daha deaş'tan kurtarıldı

MUSUL'DA İKİ MAHALLE DAHA DEAŞ'TAN KURTARILDI

Irak güçlerinin Musul'da iki mahalleyi daha terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı belirtildi.

Tarih : 10 Mart 2017, 15:46
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Musul Ortak Operasyonlar Komutanı Abdulemir Reşid Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Musul'un batı yakasında Nebi Şit ve Akidat mahallelerini terör örgütü DEAŞ'tan geri aldı." ifadelerini kullandı.



Kurtarılan mahallelerdeki binalara Irak bayrağı çekildiğini aktaran Yarullah, güvenlik güçlerinin DEAŞ'a büyük darbe vurduğunu kaydetti.



Öte yandan emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak güçleri terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin 5 Temmuz 2014'te sözde hilafet ilan ettiği Musul'un Nur Camisi'ne çok yaklaştı.



 



kaynak:ahaber








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