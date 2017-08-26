Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

MUSUL'DA DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN İDAM ETTİĞİ 500 TUTUKLUNUN TOPLU MEZARI BULUNDU


Musul'da DEAŞ'lı Teröristlerin İdam Ettiği 500 Tutuklunun Toplu Mezarı Bulundu
Tarih : 26 Ağustos 2017, 15:10
Puan Ver : Musul'da Deaş'lı Teröristlerin İdam Ettiği 500 Tutuklunun Toplu Mezarı Bulundu(9/10)5

Musul'un batısındaki Badoş bölgesinde bulunan cezaevi yakınında DEAŞ tarafından idam edilen 500 tutukluya ait cesetlerin yer aldığı iki toplu mezar bulundu.

DEAŞ TARAFINDAN İDAM EDİLDİLER

Musul'un batısındaki Badoş bölgesinde bulunan cezaevi yakınında DEAŞ tarafından idam edilen 500 tutukluya ait cesetlerin yer aldığı iki toplu mezar bulundu. Haberde toplu mezarlardan birinde 30, diğerinde ise 470 cesedin bulunduğu belirtilirken, söz konusu kişilerin DEAŞ'in Musul'u ele geçirmesinden önce Badoş Cezaevi'nde tutulan tutuklu ve hükümlüler olduğu ifade edildi.

ÜLKENİN İKİNCİ BÜYÜK CEZAEVİ

Musul'un batı yakasında kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Badoş Cezaevi, Ebu Gureyb'den sonra ülkenin 2'nci büyük cezaevi olma özelliği taşıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Musul  Da  Deaş    Teröristlerin  İdam  Ettiği  500  Tutuklunun  Toplu  Mezarı  
Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER