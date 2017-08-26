Musul'un batısındaki Badoş bölgesinde bulunan cezaevi yakınında DEAŞ tarafından idam edilen 500 tutukluya ait cesetlerin yer aldığı iki toplu mezar bulundu.

DEAŞ TARAFINDAN İDAM EDİLDİLER

Musul'un batısındaki Badoş bölgesinde bulunan cezaevi yakınında DEAŞ tarafından idam edilen 500 tutukluya ait cesetlerin yer aldığı iki toplu mezar bulundu. Haberde toplu mezarlardan birinde 30, diğerinde ise 470 cesedin bulunduğu belirtilirken, söz konusu kişilerin DEAŞ'in Musul'u ele geçirmesinden önce Badoş Cezaevi'nde tutulan tutuklu ve hükümlüler olduğu ifade edildi.

ÜLKENİN İKİNCİ BÜYÜK CEZAEVİ

Musul'un batı yakasında kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Badoş Cezaevi, Ebu Gureyb'den sonra ülkenin 2'nci büyük cezaevi olma özelliği taşıyor.

Kaynak: haberinburada