Irak Ordusu'nun operasyonlarını sürdürdüğü Musul'da bir mahalle daha DEAŞ'tan kurtarıldı



Irak ordusuna bağlı güvenlik güçlerinin Musul kent merkezinin batı yakasındaki Neft Mahallesini terör örgütü DEAŞtan geri aldığı bildirildi.



Musul Ortak Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak ordusuna bağlı anti terör timleri Musulun batı yakasındaki Neft Mahallesinde kontrolü sağladı ve Muvazzafin Mahallesine doğru harekete geçiyor." ifadelerini kullandı.



Orduda görevli Albay Cabir Hüseyin ise Neft Mahallesinin geri alınması operasyonu sırasında terör örgütü DEAŞın yaklaşık 20 militanının öldürüldüğünü, örgüte ait birçok noktanın da etkisiz hale getirildiğini söyledi.



Hüseyin, batı yakasında güvenlik güçleri ve militanlar arasında devam eden sokak çatışmalarına, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait Apache helikopterlerinin de havadan destek verdiğini kaydetti.







kaynak:habertürk