Nükleer Devi Türk Şirkete Ortak Oldu
Beşiktaş-Olympiakos Maçı Biletleri Satışta
Fetö'nün Adli Tıp Yapılanmasına Dava Açıldı
Obezite Kanser Riskini Artırıyor!
Kılıçdaroğlu, Skandallarına Bir Yenisini Daha Ekledi
Pop Kraliçesi Joni Sledge Yaşamını Yitirdi
Musul'da Bir Mahalle Daha Deaş'tan Kurtarıldı!
Edirne'de Cinayet Şebekesi Çökertildi: 5 Tutuklama!
Nato'dan Türkiye Ve Hollanda Açıklaması!
Milli Boksörler Bakü De Madalya Arayacak
Türkiye Onun İçin Seferber Olmuştu, Kötü Haber Geldi!
Ukrayna'ya Pasaportsuz Seyahat Dönemi Başlıyor!
Ispanağı Yoğurtla Tüketmek…
Haluk Levent, Ygs'yi 1 Dakika İle Kaçıran Gence Yardım Etti
Rusya'dan Son Dakika Açıklaması... Türkiye Ve...
Audi A5 Sportback'e Yeni Motor Seçeneği
İmha Edilen Üniformadan F Serisi 1 Dolar Çıktı
Hollanda'da Polisin Müdahale Ettiği Türk Başından Ağır Darbe Aldı
Okan Buruk İçin Karar Verildi
Acun Ilıcalı'dan Flaş 'all Star' Açıklaması

musul'da bir mahalle daha deaş'tan kurtarıldı!

MUSUL'DA BİR MAHALLE DAHA DEAŞ'TAN KURTARILDI!

Irak Ordusu'nun operasyonlarını sürdürdüğü Musul'da bir mahalle daha DEAŞ'tan kurtarıldı

Tarih : 13 Mart 2017, 15:46
Puan Ver : Musul'da Bir Mahalle Daha Deaş'tan Kurtarıldı!(7/10)7


Irak ordusuna bağlı güvenlik güçlerinin Musul kent merkezinin batı yakasındaki Neft Mahallesini terör örgütü DEAŞtan geri aldığı bildirildi.



Musul Ortak Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak ordusuna bağlı anti terör timleri Musulun batı yakasındaki Neft Mahallesinde kontrolü sağladı ve Muvazzafin Mahallesine doğru harekete geçiyor." ifadelerini kullandı.



Orduda görevli Albay Cabir Hüseyin ise Neft Mahallesinin geri alınması operasyonu sırasında terör örgütü DEAŞın yaklaşık 20 militanının öldürüldüğünü, örgüte ait birçok noktanın da etkisiz hale getirildiğini söyledi.



Hüseyin, batı yakasında güvenlik güçleri ve militanlar arasında devam eden sokak çatışmalarına, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait Apache helikopterlerinin de havadan destek verdiğini kaydetti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Musul  Da  Bir  Mahalle  Daha  Deaş  Tan  Kurtarıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER