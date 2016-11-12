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musul'da 13 deaş'lı öldürüldü

MUSUL'DA 13 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Irak ordusunun Musul'da sürdürdüğü operasyonlarda 13 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. DEAŞ'ın da Enbar'ın İnna ilçesinde yüksek miktarda patlayıcı kullanarak, kaymakamlık, yerel meclis, adliye ve sivil savunma binalarını havaya uçurduğunu açıklandı.

Tarih : 12 Kasım 2016, 14:36
Puan Ver : Musul'da 13 Deaş'lı Öldürüldü(6/10)7


Irak ordusuna bağlı Terörle Mücadele Biriminden Yüzbaşı Muhammed Abdulmehdi el-Husni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadisiyye Mahallesi'ne düzenlenen operasyon sırasında ordu güçleri ile DEAŞ militanları arasında şiddetli çatışmaların çıktığını söyledi.



Ordu güçlerinin 13 örgüt militanını etkisiz hale getirdiğini ifade eden Husni, çatışmalarda 3 Irak askerinin de hayatını kaybettiğini belirtti.



Öte yandan, Enbar Operasyonları Komutanlığından Albay Velid ed-Duleymi, DEAŞ'ın Enbar'ın İnna ilçesinde yüksek miktarda patlayıcı kullanarak, kaymakamlık, yerel meclis, adliye ve sivil savunma binalarını havaya uçurduğunu aktardı.



 



kaynak:yenişafak








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