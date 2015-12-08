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musul'a asker sevkiyatı anlaşmaya göre yapıldı

MUSUL'A ASKER SEVKİYATI ANLAŞMAYA GÖRE YAPILDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani Türkiye ile Irak arasında yaşanan Musul geriliminin çok fazla büyütüldüğünü ve aslında askeri desteğin sağlanması için taraflar arasında ittifak yapıldığını söyledi.

Tarih : 08 Aralık 2015, 13:36
Puan Ver : Musul'a Asker Sevkiyatı Anlaşmaya Göre Yapıldı(5/10)2


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani: "Bizim bilgilerimiz Türkiye ve Irak'ın, Musul'un çevresinde konuşlanan Türk askerleri konusunda, daha önce anlaştığı yönündedir. Musul'u kurtarma operasyonuna katılacak gönüllü askerlerin eğitilmesi ve gerekli desteğin sağlanması için böyle bir ittifaka gidilmişti. Söz konusu sevkiyat taraflar arasındaki anlaşmaya göre yapıldı. Bana göre bu mesele çok büyütüldü."








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