Örümceğin Isırdığı Çocuk 12 Şişe Panzehirle Kurtarıldı
Şehitler Gaziantep'te
'vatanım Sensin'de Okan Yalabık Sürprizi
Başbakan Yıldırım Açıkladı... Araçlara Kara Kutu Geliyor
Sgk'dan 1,5 Milyon İşsize Müjde
Beşiktaş'ın Uefa Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu
Musul Uluslararası Havalimanı Deaş'tan Geri Alındı
Kredi İsteyenlere Müjde! Haftaya Başlıyor...
Migren Aşısı Üzerinde Çalışılıyor!
İtalyanlar Açıkladı! Son 16 Turunda Beşiktaş...
Halit Ergenç İçin Arjantin'in Brad Pitt'i Diyorlar
Dikkat! Meteoroloji'den Marmara İçin Önemli Uyarı
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
El Bab'da 2 Asker Şehit Oldu, 3 Asker Yaralandı
İphone 8 Yüz Tanıma Sistemiyle Gelecek!
Galaxy Note 7 Sahalara Mı Dönüyor?
Pokemon Go Tekrardan Zirvede!
Apple İos 10.3 Açık Beta 3 Yayınlandı
Flash Player Güncellemesi Taklidi Yapan Android Truva Atı
Samsung, Note 7 Satışı Hakkında Açıklama Yaptı

musul uluslararası havalimanı deaş'tan geri alındı

MUSUL ULUSLARARASI HAVALİMANI DEAŞ'TAN GERİ ALINDI

Irak'ta Musul Uluslararası Havalimanı'nın terör örgütü DEAŞ'tan geri alındığı bildirildi.

Tarih : 24 Şubat 2017, 14:51
Puan Ver : Musul Uluslararası Havalimanı Deaş'tan Geri Alındı(8/10)9


Irak Federal Polis Teşkilatı Başkanı Raid Cevdet, yaptığı yazılı açıklamada, "Musul Uluslararası Havalimanı tamamen kurtarıldı. Güçlerimiz, Musul batısının ilk semti olan Tayaran semtine doğru ilerliyor." dedi.



Öte yandan Musul Operasyonlar Komutanlığı Savaş Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada da DEAŞ'ın el geçirdiği en büyük askeri üs El-Gizlani'nin de örgütten geri alındığı belirtildi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Musul  Uluslararası  Havalimanı  Deaş  Tan  Geri  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER