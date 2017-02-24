MUSUL ULUSLARARASI HAVALİMANI DEAŞ'TAN GERİ ALINDI
Irak'ta Musul Uluslararası Havalimanı'nın terör örgütü DEAŞ'tan geri alındığı bildirildi.
Irak Federal Polis Teşkilatı Başkanı Raid Cevdet, yaptığı yazılı açıklamada, "Musul Uluslararası Havalimanı tamamen kurtarıldı. Güçlerimiz, Musul batısının ilk semti olan Tayaran semtine doğru ilerliyor." dedi.
Öte yandan Musul Operasyonlar Komutanlığı Savaş Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada da DEAŞ'ın el geçirdiği en büyük askeri üs El-Gizlani'nin de örgütten geri alındığı belirtildi.
kaynak:ahaber
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