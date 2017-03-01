MUSUL-TELAFER YOLU KAPATILDI!
Musul operasyonunda son dakika gelişmesi. Irak ordu birlikleri kentin batısındaki ilçeye ulaşan yolu kesti, kuzeybatı cephesinden mahallelere girişe bir kilometre kaldı.
Dünyanın gözünü diktiği Musul operasyonunda son dakika gelişmesini Reuters haber ajansı duyurdu. Irak ordusu, Musul-Telafer yolununun kapatıldığını açıkladı.
Kentin batısındaki Türkmenlerin yaşadığı ilçeye giden ve Suriye Kapısı olarak bilinen yolun kesilmesiyle, çok önemli bir adım atılmış oldu.
kaynak:milliyet
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