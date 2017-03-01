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musul-telafer yolu kapatıldı!

MUSUL-TELAFER YOLU KAPATILDI!

Musul operasyonunda son dakika gelişmesi. Irak ordu birlikleri kentin batısındaki ilçeye ulaşan yolu kesti, kuzeybatı cephesinden mahallelere girişe bir kilometre kaldı.

Tarih : 01 Mart 2017, 11:51
Puan Ver : Musul-Telafer Yolu Kapatıldı!(9/10)8


Dünyanın gözünü diktiği Musul operasyonunda son dakika gelişmesini Reuters haber ajansı duyurdu. Irak ordusu, Musul-Telafer yolununun kapatıldığını açıkladı.



Kentin batısındaki Türkmenlerin yaşadığı ilçeye giden ve Suriye Kapısı olarak bilinen yolun kesilmesiyle, çok önemli bir adım atılmış oldu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Musul-Telafer  Yolu  Kapatıldı    haber

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