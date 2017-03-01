

Dünyanın gözünü diktiği Musul operasyonunda son dakika gelişmesini Reuters haber ajansı duyurdu. Irak ordusu, Musul-Telafer yolununun kapatıldığını açıkladı.



Kentin batısındaki Türkmenlerin yaşadığı ilçeye giden ve Suriye Kapısı olarak bilinen yolun kesilmesiyle, çok önemli bir adım atılmış oldu.







kaynak:milliyet