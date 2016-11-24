Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

musul dört taraftan çevrelendi!

MUSUL DÖRT TARAFTAN ÇEVRELENDİ!

Irak'ta Şii Haşdi Şabi güçleri, Musul'un batısındaki kritik bir yolu kontrol altına alarak, Musul'un dört bir taraftan çevrilmesini sağladı.

Tarih : 24 Kasım 2016, 11:24
Puan Ver : Musul Dört Taraftan Çevrelendi!(5/10)3


Türkiye'nin Musul Harekâtı'na katılmasına karşı çıktığı Haşdi Şabi milisleri, Telafer ve Sincar arasındaki yolun kontrolünü ele geçirdi.



BBC'nin haberine göre; IŞİD, hâlâ Telafer ve Musul arasındaki yolun kontrolünü elinde bulunduruyor.



Öte yandan, Irak güçleri doğudan ilerleyişine devam ederken, hava saldırıları sonucu bir köprünün vurulduğu belirtildi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Musul  Dört  Taraftan  Çevrelendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER