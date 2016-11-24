MUSUL DÖRT TARAFTAN ÇEVRELENDİ!
Irak'ta Şii Haşdi Şabi güçleri, Musul'un batısındaki kritik bir yolu kontrol altına alarak, Musul'un dört bir taraftan çevrilmesini sağladı.
Türkiye'nin Musul Harekâtı'na katılmasına karşı çıktığı Haşdi Şabi milisleri, Telafer ve Sincar arasındaki yolun kontrolünü ele geçirdi.
BBC'nin haberine göre; IŞİD, hâlâ Telafer ve Musul arasındaki yolun kontrolünü elinde bulunduruyor.
Öte yandan, Irak güçleri doğudan ilerleyişine devam ederken, hava saldırıları sonucu bir köprünün vurulduğu belirtildi.
kaynak:sözcü
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