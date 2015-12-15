

Musul'daki eğitim faaliyetleri kapsamında askeri varlığını artıran Türkiye, Başika'daki Türk askerinin bir kısmını Irak'ın kuzeyine konuşlandırdı. İntikalin, bölgedeki askeri ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak “yeni bir düzenleme” kapsamında yapıldığı, Kuzeye kaydırılan askere, IŞİD tehdidi altındaki Musul Barajını koruma görevi verildiği bildirildi. Irak'tan asker çekmeyen Türkiye'nin bu adımı, Irak merkezi hükümetine karşı bir iyi niyet hamlesi olarak algılanırken, kararın, Irak Merkezi Hükümeti ile varılan herhangi bir anlaşmaya dayanmadığı öğrenildi.







IŞİD'E KARŞI OPERASYON



Askerin kuzeye intikalinin “yeni düzenleme” kapsamında yapıldığı bildirildi. Edinilen bölgeye göre, asker sayısının arttırılması kararını da etkileyen Musul'daki yeni görevlerden biri Musul Barajı'nın IŞİD tehdidinden korunması. Bugüne kadar birçok kez Musul Barajı'na saldıran IŞİD terör örgütünün, barajı ele geçirmek üzere yeni bir saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine harekete geçildi. Barajı Türk askeri, eğittiği peşmerge güçleri ile birlikte koruyacak. Türk askeri böylelikle Musul'da IŞİD'e karşı operasyonel bir görev üstlenmiş oldu.