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MÜŞTERİYE KÖTÜ DAVRANAN ESNAFA AFİŞLİ KAPATMA CEZASI


MÜŞTERİYE KÖTÜ DAVRANAN ESNAFA AFİŞLİ KAPATMA CEZASI
Tarih : 09 Ağustos 2016, 17:14
Puan Ver : Müşteriye Kötü Davranan Esnafa Afişli Kapatma Cezası(0/10)


ZONGULDAK'ın Devrek İlçesi'nde, müşterilerine kötü davrandığı gerekçesiyle kapatılan pazarcının bulunduğu yere, 'Bu işyeri vatandaşa kötü davranışlarından dolayı belediye encümeni tarafından kapatılmıştır' afişi asıldı.

İlçe merkezinde kurulan pazar yerinde sebze ve meyve satışı yapan bir esnafın müşterilerine kötü davrandığını ileri süren çok sayıda kişi belediye zabıta görevlilerine  şikayette bulundu. Zabıta ekiplerinin incelemesi sonunda belediye encümeni tarafından esnafa '1 hafta pazardan men cezası' verildi. Esnafın tezgahının kaldırıldığı yere, 'Bu işyeri vatandaşa kötü davranışlarından dolayı belediye encümeni tarafından kapatılmıştır' afişi asıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Semerci, zabıtanın düzenli olarak pazarda denetimler yaparken halkın şikayetlerini dikkate aldığını söyledi. Başkan Semerci, "Vatandaşlarımızdan kendilerine kötü davranışlarda bulunan pazarcı esnafını ve şikâyetlerini zabıta müdürlüğümüze bildirmelerini rica ediyorum. Gereği mutlaka yapılacaktır. Vatandaş memnuniyeti bizim için her şeyden önce gelir" dedi.








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