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müşteri memnuniyeti faturaya yansıyacak

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ FATURAYA YANSIYACAK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz,"Elektrik dağıtım şirketleri vatandaşı mağdur ederlerse bu durum ceza olarak tarifeye yansıyacak" dedi

Tarih : 13 Haziran 2016, 09:24
Puan Ver : Müşteri Memnuniyeti Faturaya Yansıyacak(5/10)3


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) denetimlerinde yeni dönem başladı. Buna göre vatandaşı mağdur eden ile müşteri memnuniyeti yüksek olanın tarifesi değişecek.



Kurum bünyesindeki daire başkanlığında elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarını ayrı ayrı denetleyecek sektörel denetim grup başkanlıkları oluşturdu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yeni hazırlanan denetim planı sayesinde özellikle yüksek fatura şikâyetleri, güvence bedeli iadeleri, abonelik başvurularında yaşanan sıkıntılar, tüketicilere zamanında cevap verilmemesi, serbest tüketicilerin tedarikçi değişiminde yaşadığı zorluklar gibi konular hakkında da etkin inceleme ve soruşturma süreçleri yürütüleceğini ifade etti.



Yılmaz, “Hizmet kalitelerini artırmak için gerekli yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Denetimlerimiz sahada da yoğun bir şekilde sürecek. Elektrik dağıtım şirketleri yükümlülüklerini yerine getirmez, vatandaşı mağdur ederlerse bu durum ceza olarak tarifeye yansıyacak. Tabii vatandaşa kaliteli hizmet sunan dağıtım şirketleri de bunun ödülünü yine tarifede bulacak” dedi.








Etiketler: Müşteri  Memnuniyeti  Faturaya  Yansıyacak    haber

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