EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz,"Elektrik dağıtım şirketleri vatandaşı mağdur ederlerse bu durum ceza olarak tarifeye yansıyacak" dedi



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) denetimlerinde yeni dönem başladı. Buna göre vatandaşı mağdur eden ile müşteri memnuniyeti yüksek olanın tarifesi değişecek.



Kurum bünyesindeki daire başkanlığında elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarını ayrı ayrı denetleyecek sektörel denetim grup başkanlıkları oluşturdu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yeni hazırlanan denetim planı sayesinde özellikle yüksek fatura şikâyetleri, güvence bedeli iadeleri, abonelik başvurularında yaşanan sıkıntılar, tüketicilere zamanında cevap verilmemesi, serbest tüketicilerin tedarikçi değişiminde yaşadığı zorluklar gibi konular hakkında da etkin inceleme ve soruşturma süreçleri yürütüleceğini ifade etti.



Yılmaz, “Hizmet kalitelerini artırmak için gerekli yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Denetimlerimiz sahada da yoğun bir şekilde sürecek. Elektrik dağıtım şirketleri yükümlülüklerini yerine getirmez, vatandaşı mağdur ederlerse bu durum ceza olarak tarifeye yansıyacak. Tabii vatandaşa kaliteli hizmet sunan dağıtım şirketleri de bunun ödülünü yine tarifede bulacak” dedi.