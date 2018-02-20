İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, 2 bin 200 yıllık kral tacı ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

HELENİSTİK DÖNEMA AİT TARİHİ ESER

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, Helenistik döneme ait "Diadem" adı verilen altın kral tacı ve ölümünden sonra yakılan kralın küllerinin konulduğu "Urne" adlı saf gümüşten yapılma kap ile akik taşlı yüzüğü satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

1 MİLYON DOLAR İSTEDİ

Tarihi eserlere 1 milyon dolar isteyen şüphelilerle alıcı gibi irtibata geçen ve 500 bin dolar fiyat veren polis ekipleri, 4 şebeke üyesiyle Fatih'te bir otelde buluştu.

Zanlılar, pazarlık sırasında düzenlenen operasyonla suç yakalandı.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER BULUNDU

Şüphelilere yapılan üst aramasında, MÖ 200'lü yıllarda Trakya'da hüküm sürdüğü değerlendirilen bir kralın mezardan çıkartıldığı belirlenen altın taç, gümüş tas ve akik taşlı yüzük ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: haberinburada