MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÜCRETLERİNE YENİ DÜZENLEME GELİYOR
Müşteri hizmetleri dakika ücretleri ile ilgili yeni düzenleme yapılacak.Düzenlemeye göre cep telefonundan müşteri hizmetlerini arayan kişilerin dakikaları kendi paketlerinden gidecek.
Müşteri hizmetleri dakika ücretleri ile ilgili yeni düzenleme yapılacak.Düzenlemeye göre cep telefonundan müşteri hizmetlerini arayan kişilerin dakikaları kendi paketlerinden gidecek. Şu an müşteriler cep telefonlarından çağrı merkezlerini aradıklarında satın aldıkları paket haricinde daha yüksek bir dakika ücreti ile karşılaşıyorlar.
YÜKSEK BELİRLENEMEYECEK
Kararda, müşteri hizmetlerine yapılan aramaların abonenin ses paketindeki dakikalardan düşmesi veya abonenin mevcut tarifesindeki dakika ücretine göre ücretlendirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, abonelerin hizmet aldıkları işletmeciye ait müşteri hizmetleri numarasına doğru arama yapması halinde uygulanacak ücretlerin ilgili abonelik paketlerinin şebeke içi yönüne doğru arama ücretlerinden yüksek belirlenmemesi ve ilgili abonelik paketleri kapsamında şebeke içine doğru tanınan görüşme sürelerine dahil edilmesiyle ilgili yeni düzenleme için kamuoyu görüşü alınacak.
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