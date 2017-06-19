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muştalı gasp çetesi polis tarafından yakalandı

MUŞTALI GASP ÇETESİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

İSTANBUL'da banka ve kuyumcu kent çıkışlarında takip ederek yüklü miktarda para taşıdığını tespit ettikleri kişilerin otomobillerinin önünü keserek muştayla döven ve paralarını çalan Gürcistan uyruklu 5 kişi polis tarafından yakalandı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 16:40
Puan Ver : Muştalı Gasp Çetesi Polis Tarafından Yakalandı(7/10)5


İSTANBUL'da banka ve kuyumcu kent çıkışlarında takip ederek yüklü miktarda para taşıdığını tespit ettikleri kişilerin otomobillerinin önünü keserek muştayla döven ve paralarını çalan Gürcistan uyruklu 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri 5 olayda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



YAKLAŞIK BİR YILDIR ÇALIYORLARDI



İstanbul'da 26 Temmuz 2016 tarihinde Bağcılanr'da bankadan para çeken E.S. adlı vatandaş, bir süre sonra silahlı ve maskeli şahısların saldırısına uğradı. Şüpheliler E.S.'yi darp ettikten sonra içinde 154 bin lira bulunan çantasını alarak kaçtı. Polis bu olayla ilgili soruşturma açarken şüpheliler 5 ay sonra bir kez daha ortaya çıktı. Bu kez Başakşehir'de bir bankadan 300 bin lira çeken K.K.'nın peşine düşen şüpheliler, araçlarıyla önünü kestikleri mağdurun çantasını gasp ederek kaçtılar. 27 Nisan 2017 tarihinde şüpheliler bu kez Kuyumcu kentte altın bozduran R.K. adlı vatandaşı gasp ettiler. Şüpheliler mağdurun 260 bin lirasını çalarak kaçtı. Son olarak 12 Haziran 2017 tarihinde yine kuyumcukent çıkışından takip ettikleri mağdur D.S.'yi önce muşta ile döverek darp eden, ardından bıçaklayarak hafif yaralayan şüpheliler 50 bin EURO'yu çalarak kaçtılar.



 



kaynak:milliyet








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