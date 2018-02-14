Mustafa Sandal ile boşanma aşamasında olan Emina Sandal, eski aşkı Marko Miskoviç ile yeniden aşk yaşamaya başladı. Emina, Marko ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.

Mustafa Sandal ile ayrılacakları konuşulan ancak dedikodulara inat mutlu aile fotoğrafları yayınlayan Emina Sandal'ı, Sırp basını manşet yaptı. İddialara göre Emina, eski aşkı Miskoviç'e geri döndü.

EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜĞÜ AŞKIYLA YENİDEN BİRLİKTE

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre, Mustafa-Emina Sandal ilişkisinde yeni çatlak! Emina'nın memleketi Sırbistan'da yayınlanan Kurir dergisi, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Emina'nın eski sevgilisi Marko Miskoviç'e geri döndüğünü iddia etti. İkilinin yeniden görüşmeye başladığını yazan dergi, "Emina ile Marko bir dönem büyük aşk yaşamış, hatta o dönem evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi." diye yazdı. Adı Emina ile anılan Marko Miskoviç, Sırbistan'ın büyük bankalarından birinin veliahdı.

Kaynak: haberinburada