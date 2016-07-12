Oyuncu Mustafa Uğurlu'nun Cihangir'de bulunan evinde yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri müdahale etti. Peki, Mustafa Uğurlu kimdir? İşte Mustafa Uğurlu hakkında detaylı bilgiler...



Cihangir'de bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangın binanın dış kaplamalarının tutuşmasıyla çatı katındaki oyuncu Mustafa Uğurlu'nun dairesine sıçradı. Saat 11.00 sıralarında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etti. Bina sakinleri korku içinde dışarı çıktı.