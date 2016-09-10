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mustafa seyidoğlu gözaltına alındı

MUSTAFA SEYİDOĞLU GÖZALTINA ALINDI

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Mustafa Seyidoğlu da gözaltına alındı. Savcılık tarafından ünlü işadamının mal varlığına tedbir konuldu

Tarih : 10 Eylül 2016, 09:30
Puan Ver : Mustafa Seyidoğlu Gözaltına Alındı(5/10)4


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından, ifadelerine başvurulan cemaat abilerinin ifşası üzerine, FETÖ'ye finansal kaynak sağladığı tespit edilen Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Mustafa Seyidoğlu gözaltına alındı.








Etiketler: Mustafa  Seyidoğlu  Gözaltına  Alındı    haber

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