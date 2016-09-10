MUSTAFA SEYİDOĞLU GÖZALTINA ALINDI
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Mustafa Seyidoğlu da gözaltına alındı. Savcılık tarafından ünlü işadamının mal varlığına tedbir konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından, ifadelerine başvurulan cemaat abilerinin ifşası üzerine, FETÖ'ye finansal kaynak sağladığı tespit edilen Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Mustafa Seyidoğlu gözaltına alındı.
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