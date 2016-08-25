MUSTAFA SARIGÜL'ÜN OĞLUNA OPERASYON
Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’e operasyon düzenlendi. Sarıgül, evinin arka kapısından kaçtı.
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesi olayıyla ilgili eski belediye başkanı Mustafa Sargül'ün oğlu Emir Sarıgül'e operasyon düzenlendi.
Arka kapıdan çıkıp taksiyle kayıplara karışan Emir Sarıgül polis tarafından her yerde aranıyor.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Cinayetle ilgili olarak Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında ifadesine başvurmak üzere gözaltı kararı verildi.
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