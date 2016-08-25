O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

mustafa sarıgül'ün oğluna operasyon

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN OĞLUNA OPERASYON

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’e operasyon düzenlendi. Sarıgül, evinin arka kapısından kaçtı.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 09:25
Puan Ver : Mustafa Sarıgül'ün Oğluna Operasyon(0/10)


Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesi olayıyla ilgili eski belediye başkanı Mustafa Sargül'ün oğlu Emir Sarıgül'e operasyon düzenlendi.



Arka kapıdan çıkıp taksiyle kayıplara karışan Emir Sarıgül polis tarafından her yerde aranıyor.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Cinayetle ilgili olarak Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında ifadesine başvurmak üzere gözaltı kararı verildi.










Etiketler: Mustafa  Sarıgül  Ün  Oğluna  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER