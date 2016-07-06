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MUSTAFA SARIGÜL HASTANEYE KALDIRILDI !


MUSTAFA SARIGÜL HASTANEYE KALDIRILDI !
Tarih : 06 Temmuz 2016, 13:13
Puan Ver : Mustafa Sarıgül Hastaneye Kaldırıldı !(9/10)10


İstanbul'dan Sivas'a gitmek için Türk Hava Yolları uçağına binen Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre Sabah saat 05.00'da Atatürk Havalimanı'nda Sivas'a gitmek için THY'nın TK 2658 sefer sayılı uçağına binen Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kalkış öncesi aniden rahatsızlandı.








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