

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent'in bünyesinde bulunan kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek, bu yıl 5'inci kez girişimcilik yarışması Big Bang 2016'yı düzenledi.







İTÜ Çekirdek'deki girişimcilik projeleriyle yakından ilgilenen Mustafa Sandal, bu sene Big Bang'in destekçileri arasında yer aldı ve 8 girişimciye İTÜ ARI Teknokent ile birlikte ortak yatırımda bulundu.







Ünlü şarkıcı, tüm sanatçıları “Sevgiyle üreten teknoloji girişimlerine” yatırım yapmaya çağırdı. Ana destekçileri arasında İstanbul Sanayi Odası, Otomotiv İhracatçıları Birliği ve Turkcell Arıkovanı'nın olduğu ve bu sene ilk defa melek yatırımcılar ve risk sermayesi şirketlerinin de katıldığı Big Bang'de, Mustafa Sandal da yatırımcı olarak yer aldı.







kaynak:vatan