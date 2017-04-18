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mustafa sandal, 'arif v 216'da

MUSTAFA SANDAL, 'ARİF V 216'DA

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından 'Arif V 216' filminin kadrosuna şarkıcı Mustafa Sandal'ı kattı.

Tarih : 18 Nisan 2017, 12:31
Puan Ver : Mustafa Sandal, 'arif V 216'da(9/10)10


'Arif V 216' filmi için çalışmalarını sürdüren Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından da film ekibine katılan yeni isimlerin duyurusunu yapıyor. Ünlü komedyenin ekibe kattığı son isim Mustafa Sandal oldu.



Cem Yılmaz, elinde filmin senaryosunu tutan Sandal'ın fotoğrafına, "Off be! 'Arif V 216'da Musti! Mustafa Sandal olay" notunu yazdı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Mustafa  Sandal    Arif  V  216  Da    haber

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