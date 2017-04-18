

'Arif V 216' filmi için çalışmalarını sürdüren Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından da film ekibine katılan yeni isimlerin duyurusunu yapıyor. Ünlü komedyenin ekibe kattığı son isim Mustafa Sandal oldu.







Cem Yılmaz, elinde filmin senaryosunu tutan Sandal'ın fotoğrafına, "Off be! 'Arif V 216'da Musti! Mustafa Sandal olay" notunu yazdı.







kaynak:milliyet