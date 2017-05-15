MUSTAFA PEKTEMEK KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Medipol Başakşehir'in, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Pektemek, ligde maç başına 0.77'lik gol ortalamasıyla kariyerinin en yüksek rakamına ulaştı.
Medipol Başakşehir'e şampiyonluk için yarıştığı Beşiktaş'tan kiralık olarak sezon başında transfer edilen Mustafa Pektemek, aldığı süre bakımından kariyerinin en yüksek gol ortalamasına ulaştı.
Son olarak turuncu-lacivertlilerin, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği karşısında da galibiyet golünü atan ve takımının maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmasını sağlayan Mustafa Pektemek, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.
Bu sezon ligde yalnızca 4 maça ilk 11'de başlayan ve 812 dakika süre alabilen Mustafa, buna rağmen attığı kritik gollerle Medipol Başakşehir'in şampiyonluk mücadelesi vermesinde önemli rol oynadı.
Mustafa Pektemek, turuncu-lacivertli forma ile ligde görev aldığı her 116 dakikada bir gol atarak, maç başına 0.77'lik gol ortalaması yakalamayı başardı. Mustafa'nın, daha önceki maç başına en yüksek gol ortalaması, 2010-2011'de Gençlerbirliği ile 627 dakikada 5 gol attığı ve 0.72'lik gol ortalaması yakaladığı sezondaydı.
kaynak:sabah
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