Bir çok ünlü şarkıcının kliplerine imzasını atan ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. 90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başında bir çok ünlü şarkıcının kliplerine imzasını atan yönetmen Mustafa Mayadağ, Ankara'da yoğun bakıma kaldırıldı. İşte detaylar…