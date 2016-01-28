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mustafa mayadağ öldü mü? son dakika gelişmesi

MUSTAFA MAYADAĞ ÖLDÜ MÜ? SON DAKİKA GELİŞMESİ

Bir çok ünlü şarkıcının kliplerine imzasını atan ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. 90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başında bir çok ünlü şarkıcının kliplerine imzasını atan yönetmen Mustafa Mayadağ, Ankara'da yoğun bakıma kaldırıldı. İşte detaylar…

Tarih : 28 Ocak 2016, 14:31
Puan Ver : Mustafa Mayadağ Öldü Mü? Son Dakika Gelişmesi(6/10)3


90'lı yıllardan bu yana pek çok ünlü ismin klibine imzasını atan başarılı yönetmen Mustafa Mayadağ, Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda olduğu öğrenilen ünlü yönetmenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.



Sevenlerinden Dua İstedi!



Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Mustafa Önen, Mayadağ için sevenlerinden dua istedi.



Önen paylaşımında; “Değerli abim kardeşim canım ortağım sayın Mustafa Mayadağ hastanede yoğun bakımdadır. Lütfen hayır dualarınızı eksik etmeyiniz” diye yazdı.








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