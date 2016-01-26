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MUSTAFA KOÇ'A VEFA...


MUSTAFA KOÇ'A VEFA...
Tarih : 26 Ocak 2016, 10:12
Puan Ver : Mustafa Koç'a Vefa...(7/10)5


İstanbul'da kalp krizi nedeniyle ölen ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen işadamı Mustafa Koç'un kabrine ziyaretçi akını var. Çiçeklerle donatılan mezarda 24 saat nöbet tutuluyor. Koç'un annesi Çiğdem Simavi, halası Semahat Arsel ve kardeşi Ali Koç dün mezarlığa geldi ve dua okudu. Anne Çiğdem Simavi'nin, oğlunun mezarında gözyaşı döktüğü, hala Semahat Arsel'in yanında getirdiği Yasin-i Şerif'i okuduğu görüldü.



'SABAHA KADAR DUA ETTİK'

 

Koç ailesine ait mezarların başında 24 saat nöbet tutan güvenlikler, "Mustafa Koç sadece patronumuz değildi. Bu nöbeti tutarken çalışan değil, vefa borcunu ödemek isteyen bir vatandaşım. Birazdan nöbeti devredeceğiz. Sabaha kadar dua ettik ona. Binlerce insana ekmek verdiler. Akşam yeniden nöbete gelirken eşimizi ve çocuklarımızı da getireceğiz. Onlar da dua edip, helallik verecekler patronumuza" dediler. "Gece kimse geldi mi?" diye sorduk. "Ailesi geldi. Vatandaş da dua edip gitti" yanıtını aldık.








Etiketler: Mustafa  Koç  A  Vefa    haber

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