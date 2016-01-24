

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Mustafa Koç'un tabutunun üzerine Sadberk Hanım müzesinden getirilen bordo renkli bir Osmanlı Sancağı örtüldü.







Cenazeye iş, sanat ve spor dünyasından büyük katılım var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu törene katılıyor. Mustafa Koç'un cenazesi dedesi Vehbi Koç'un mezarının yanına defnedilecek.