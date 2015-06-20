Ortak payda Türkiye ise koalisyon için anlaşılması gerektiğini belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, “Düşünebiliyor musunuz 2 ay sonra Türkiye yeniden bir seçim atmosferine girecek. Türkiye bunu kaldıramaz. Kaldırmaması da lazım” dedi.