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mustafa koç: türkiye erken seçimi kaldıramaz

MUSTAFA KOÇ: TÜRKİYE ERKEN SEÇİMİ KALDIRAMAZ

Ortak payda Türkiye ise koalisyon için anlaşılması gerektiğini belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, “Düşünebiliyor musunuz 2 ay sonra Türkiye yeniden bir seçim atmosferine girecek. Türkiye bunu kaldıramaz. Kaldırmaması da lazım” dedi.

Tarih : 20 Haziran 2015, 09:34
Puan Ver : Mustafa Koç: Türkiye Erken Seçimi Kaldıramaz(6/10)5


Ortak payda Türkiye ise koalisyon için anlaşılması gerektiğini belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, “Düşünebiliyor musunuz 2 ay sonra Türkiye yeniden bir seçim atmosferine girecek. Türkiye bunu kaldıramaz. Kaldırmaması da lazım” dedi.








Etiketler: Mustafa  Koç  Türkiye  Erken  Seçimi  Kaldıramaz    haber

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