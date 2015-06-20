MUSTAFA KOÇ: TÜRKİYE ERKEN SEÇİMİ KALDIRAMAZ
Ortak payda Türkiye ise koalisyon için anlaşılması gerektiğini belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, “Düşünebiliyor musunuz 2 ay sonra Türkiye yeniden bir seçim atmosferine girecek. Türkiye bunu kaldıramaz. Kaldırmaması da lazım” dedi.
Ortak payda Türkiye ise koalisyon için anlaşılması gerektiğini belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, “Düşünebiliyor musunuz 2 ay sonra Türkiye yeniden bir seçim atmosferine girecek. Türkiye bunu kaldıramaz. Kaldırmaması da lazım” dedi.
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