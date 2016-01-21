MUSTAFA KOÇ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç kalp krizi geçirdi. Beykoz Devlet Hastanesin'de tedaviye alınan Koç'un durumu ciddiyetini koruyor.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç kalp krizi geçirdi. Beykoz Devlet Hastanesin'de tedaviye alınan Koç'un durumu ciddiyetini koruyor.
Kalp krizi geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Holdingden yapılan açıklamada “Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa V. Koç, rahatsızlanarak tedavi altına alınmıştır. Tedavisi devam etmektedir. Gelişmelere ilişkin açıklama yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “ denildi.
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