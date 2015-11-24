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Mustafa Elitaş: Bakanlığı hiç beklemiyordum

MUSTAFA ELİTAŞ: BAKANLIĞI HİÇ BEKLEMİYORDUM

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, kendisinden önceki bakanın bıraktığı yerden çalışmalara aynen devam edeceklerini belirterek, "Hiç beklemiyordum, sürpriz oldu" dedi.

Tarih : 24 Kasım 2015, 15:13
Puan Ver : Mustafa Elitaş: Bakanlığı Hiç Beklemiyordum(6/10)7


Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, kendisinden önceki bakanın bıraktığı yerden çalışmalara aynen devam edeceklerini belirterek, "Hiç beklemiyordum, sürpriz oldu" dedi.



Yeni kabinede ekonomi bakanlığı görevine getirilen Elitaş, yaptığı açıklamada, "Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.



Önceki bakan arkadaşının bıraktığı yerden çalışmalara aynen devam edeceklerini vurgulayan Elitaş, "Onun getirdiği bayrağı daha da ileriye taşıyacağız" dedi.








Etiketler: Mustafa  Elitaş  Bakanlığı  Hiç  Beklemiyordum    haber

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