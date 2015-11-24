

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, kendisinden önceki bakanın bıraktığı yerden çalışmalara aynen devam edeceklerini belirterek, "Hiç beklemiyordum, sürpriz oldu" dedi.







Yeni kabinede ekonomi bakanlığı görevine getirilen Elitaş, yaptığı açıklamada, "Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.







Önceki bakan arkadaşının bıraktığı yerden çalışmalara aynen devam edeceklerini vurgulayan Elitaş, "Onun getirdiği bayrağı daha da ileriye taşıyacağız" dedi.