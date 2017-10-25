Mustafa Reşit Akçay'la yollarını ayıran Atiker Konyaspor'da Başkan Fatih Yılmaz, "Listemizin ilk sırasında Mustafa Denizli var. Kendisine henüz teklifimizi iletmedik" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine hedefteki isim Mustafa Denizli ise Konya Yeni Haber'den Veli Özkan'a açıklamalarda bulundu.

Kendisine herhangi bir teklif gelmediği için bu konu hakkında kısa konuşacağını aktaran 67 yaşındaki teknik direktör, "Benim için gelen her teklif kutsaldır. Düşünülmek, önemsenmek çok güzel bir duygu… Başkan, listenin ilk sırasında benim adımın olduğunu söylemiş ama Konya'dan herhangi birisi beni aramadı. Aramaları durumunda oturur, konuşuruz" dedi.

Kaynak: haberinburada