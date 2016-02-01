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mustafa denizli sinan gümüş'te haklı çıktı

MUSTAFA DENİZLİ SİNAN GÜMÜŞ'TE HAKLI ÇIKTI

Mustafa Denizli, Galatasaray'ın başına geçmeden önce yaptığı yorumlarda Sinan Gümüş'ten övgüyle bahsedip, “Artık ona 10-15 dakikalar yetmiyor, daha fazla süre verilmeli” demişti.

Tarih : 01 Şubat 2016, 13:10
Puan Ver : Mustafa Denizli Sinan Gümüş'te Haklı Çıktı(7/10)9


Galatasaray'ın başına geçmeden önce TRT'de yorumculuk yapan teknik direktör Mustafa Denizli, 19 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan Stadyum programında Sinan Gümüş için şunları söylemişti:



 "Galatasaray'da kendine çıkış arayan ve forma şansı bulduğu her maçta göze batan hareketler yapan bir Sinan Gümüş var. Galatasaray bu dönemde hem Podolski'yi hem Sinan'ı kazanma açısında böyle bir denemeyi mutlaka gündeme getirmeli. Sinan artık bağırıyor; 'Ben geliyorum, süre istiyorum, artık bana 10-15 dakikalar yetmiyor, ben Galatasaray'ın sonra hücumda ana isimlerinden biriyim' diyor."








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