Türkiye'de 3 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı şampiyon yapan tek Türk teknik direktör olan Mustafa Denizli Hürriyet'te köşe yazmaya başlıyor.

Hürriyet gazetesi, Mustafa Denizli'nin köşe yazılarına yarın başlayacağını bugün birinci sayfasından duyurdu.

TRT'DE PROGRAM YAPIYOR

Bu sezon takım çalıştırmayacak olan Mustafa Denizli, maçları TRT Spor'daki Stadyum programında yorumlayacak.Denizli, hocalık yapmayıp ekran önünde olduğu sürede de yine Hürriyet'te köşe yazıları yazıyordu.

Kaynak: haberinburada