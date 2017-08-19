MUSTAFA DENİZLİ, HÜRRİYET GAZETESİNDE YAZMAYA BAŞLAYACAK
Türkiye'de 3 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı şampiyon yapan tek Türk teknik direktör olan Mustafa Denizli Hürriyet'te köşe yazmaya başlıyor.
Hürriyet gazetesi, Mustafa Denizli'nin köşe yazılarına yarın başlayacağını bugün birinci sayfasından duyurdu.
TRT'DE PROGRAM YAPIYOR
Bu sezon takım çalıştırmayacak olan Mustafa Denizli, maçları TRT Spor'daki Stadyum programında yorumlayacak.Denizli, hocalık yapmayıp ekran önünde olduğu sürede de yine Hürriyet'te köşe yazıları yazıyordu.
Kaynak: haberinburada
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