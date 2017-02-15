MUSTAFA DENİZLİ ESKİŞEHİRSPOR'LA ANLAŞTI
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, TFF 1. Lig'in güçlü ekibi Eskişehirspor'la anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da Mustafa Denizli dönemi...
Kırmızı-siyahlı kulüp, Alpay Özalan'ın gönderilmesiyle boşalan teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'yi getirdi. Eskişehirspor yönetimi, tecrübeli teknik adamla 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.
kaynak:sabah
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