Chp'nin Bu Tavrını, Tırnak İçerisinde, Ayakta Alkışlıyoruz
Katar'dan Türkiye'ye Büyük Övgü
Riekerink, Veda İçin Florya'da
Kuyuya Düşen 2 Kişiyi Kurtarma Çalışması Sürüyor
Bakanlıklar Art Arda Açıkladı! On Binlerce Personel Alınacak..
Erdoğan Meydanlara İniyor! 3 Günde 5 Ziyaret
Bombalı Saldırıda Kullanacaklardı!
El Bab Şehidi İçin Son Görev!
Dünya Bankası'ndan Flaş Türkiye Raporu!
Mustafa Denizli Eskişehirspor'la Anlaştı
15 Metreden Dereye Uçtular: 4 Yaralı
Telefon Dolandırıcısı 171 Bin Dolar İle Kaçarken Yakalandı
Murat Yıldırım Ve İmane Elbani Maldivler'de!
Cinayet Zanlısı Atalay Filiz'in Davası Anadolu Adliyesi'nde
Aym Kararımız Hayal Kırıklığı Yarattı
Dişlerinizde Leke Varsa Ve Bu Ürünü Kullanıyorsanız...
Kalp Nakli Bekleyen Tuğra'dan İyi Haber Var!
Devrimler Sona Ermedi, Yeni Başlıyor
Almanya'da Skandal Arama
110 Mağazası Olan Tekstil Devi Battı

mustafa denizli eskişehirspor'la anlaştı

MUSTAFA DENİZLİ ESKİŞEHİRSPOR'LA ANLAŞTI

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, TFF 1. Lig'in güçlü ekibi Eskişehirspor'la anlaşmaya vardı.

Tarih : 15 Şubat 2017, 14:15
Puan Ver : Mustafa Denizli Eskişehirspor'la Anlaştı(9/10)9


TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da Mustafa Denizli dönemi...



Kırmızı-siyahlı kulüp, Alpay Özalan'ın gönderilmesiyle boşalan teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'yi getirdi. Eskişehirspor yönetimi, tecrübeli teknik adamla 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Mustafa  Denizli  Eskişehirspor  La  Anlaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER