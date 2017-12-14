MUSTAFA DENİZLİ: BARCELONA'DAN MESSİ'Yİ ÇIKAR, KÜME DÜŞER
Teknik Direktör Mustafa Denizli, TRT Spor'da katıldığı programda "Barcelona'dan Messi'yi çıkar, küme düşer." dedi.
Teknik Direktör Mustafa Denizli, TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında Messi ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Denizli, "Barcelona'dan Messi'yi çıkar, küme düşer" dedi. Bu sözler sosyal medyada da geniş yankı buldu.
"BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH'İ ELERSE KUPAYI ALABİLİR"
Ayrıca Beşiktaş'ın Bayern Münih eşleşmesine de değinen Denizli, "Beşiktaş, Bayern Münih gibi bir takımı elerse, hem takımda hem şehirde ve ülkede Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kupasını alabilir diye olgu ortaya çıkabilir. Beşiktaş, Bayern Münih'i elerse hiç kimse Türkiye'de Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kupasını alamaz diye düşünemez." ifadelerini kullandı.
Denizli'nin açıklamalarına yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:
Kaynak: haberinburada
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