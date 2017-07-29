MUSTAFA DENİZLİ: ARDA'YLA SAATLERCE KONUŞTUK, ÇİN'E GİTME DEDİM
Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Arda Turan Çin'den çok ciddi teklif almıştı. Onunla saatlerce konuştum, 'Barcelona'dan ayrılma' dedim." ifadelerini kullandı.
Mustafa Denizli, Cnn Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu hafta sonu programında açıklamalar yaptı.
Denizli, Arda Turan'la Barcelona'da yaptığı görüşme hakkında, "Arda Turan Çin'den çok ciddi teklif aldığını söyledi. Barcelona'dan aldığının iki katından fazlasını teklif ettiler, 'kabul etme' dedim. Barcelona'da onunla saatlerce konuştuk. Kendisine Barcelona'dan ayrılmamasını söyledim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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