Teknik Direktör Mustafa Denizli, Arda Turan'ın oyundan alındıktan sonra gülmesiyle ilgili "Arda'nınki acı bir tebessüm, gülme değil. O bir ağlama." dedi.

Mustafa Denizli, A Milli Takım'ın İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda ettiği maçta Arda Turan'ın oyundan alındıktan sonra tribünlerin tepkisine gülerek tepki vermesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Denizli, Arda'nın 60. dakikada oyundan çıkarken dramatik bir olay yaşadığını ve acı acı güldüğünü söyledi.

Hürriyet'e konuşan Denizli'nin açıklamaları şöyle;

"ACI BİR TEBESSÜMDÜ, GÜLME DEĞİL"

"Arda protesto edildi oyundan çıkarken. Bana göre son derece insani bir tepki vererek gülümsedi. Ama bu gülümseme gündeme oturdu. Arda yanlış mı yaptı? Gülmek başka bir şeydir, acı acı gülmekse ağlamaktan beterdir. Ben Arda'nın ikincisini yaşadığını düşünüyorum. Esasında bence Arda'nın çıkışı son derece dramatik bir çıkış. Arda'nın hissettiği de o. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu pozisyondaki bir futbolcu bu tepkilere bizim anladığımız manada gülmez, gülemez. O acı bir tebessüm, gülme değil. O bir ağlama..."

Kaynak: haberinburada