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mustafa ceceli'ye kötü haber!

MUSTAFA CECELİ'YE KÖTÜ HABER!

Mustafa Ceceli'nin, dokuz yıllık eşi oğlu Arın'ın annesi Sinem Ceceli'den boşandıktan beş gün sonra Selin İmer'le birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 15:00
Puan Ver : Mustafa Ceceli'ye Kötü Haber!(5/10)7



Ceceli, Selin İmer ile aşk yaşadığını açıkladıktan sonra magazin gündemine oturmuştu.




Ceceli açıklamasında"Öncelikle bilinmesini isterim ki bu bizim hayatımız ve atacağımız adımlarla alakalı kimseden izin almaya gerek olduğunu düşünmüyoruz. Şu anda ben Amerika'dayım Selin ise İstanbul'da. Aldığımız ortak kararı sizlerle de paylaşmak isteriz... Dönünce evleneceğiz" dedi.




Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Birçok belediyenin ünlü şarkıcıya konser vetosu uyguladığı öne sürüldü. Daha önce halk konserleri ve festivallerin aranılan isimlerinin başında gelen Ceceli'nin, şu günlerde yaz programlarını hazırlayan belediyelerde artık eskisi kadar rağbet görmediği iddia edildi.



 



kaynak:habertürk











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