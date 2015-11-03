

Türkiye, 1 Kasım 2015'te 'yeniden seçim' için sandığa gitti. Halkın iradesi ve oylarıyla AK Parti, seçimden büyük bir zaferle ayrıldı. Milyonları sevince boğan sonuçların ardından herkes sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaptı.







Ünlü isimler de bu paylaşımları yapanlar arasındaydı. Muhafazakar duruşu ile bilinen müzisyen Mustafa Ceceli, yaptığı paylaşımla büyük yankı uyandırdı. Seçim sonuçlarının hemen hemen belli olduğu saatlerde şahsi Instagram hesabından Türkiye bayrağına bürünmüş Türkiye haritası görseli paylaşan Mustafa Ceceli, paylaşımın altına 'Türkiye' notunu düştü.







Bu paylaşımla birlikte seçim sonuçlarından duyduğu memnuniyeti gizlemeyen Ceceli'ye hayranları da destek verdi. Her seferinde seçimle ilgili yaptığı birleştirici ve olumlu paylaşımlarla dikkat çeken Ceceli'nin bu paylaşımı da büyük takdir topladı. Paylaşımın altında yorumlarını belirten sosyal medya kullanıcıları, ünlü sanatçının AK Parti'ye oy verdiğini ve bu nedenle büyük sevinç yaşadığını yazdı.



